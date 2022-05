Schlussphase für sieben Volksbegehren

Noch bis Montag (9. Mai) können sieben Volksbegehren online oder in einem der rund 2000 Eintragungslokale unterschrieben werden. Im Endspurt mobilisieren die Initiatoren noch einmal - das „Rechtsstaat & Antikorruptionsvolksbegehren“ veranstaltete am Freitag eine Medienaktion am Heldenplatz, das Mental Health Jugendvolksbegehren organisiert am Abend ein Lichtermeer im Burggarten.