Sieben Volksbegehren für nächste Woche geplant

Ziel aller Volksbegehrens-Initiatoren sind zumindest 100.000 Unterschriften. Dann muss sich das Parlament mit ihren Anliegen auseinandersetzen. Alle Österreicher, die in einer Wählerevidenz eingetragen sind, können vom 2. bis 9. Mai online - per Handysignatur oder Bürgerkarte - unterschreiben. Es gibt auch die Möglichkeit, zu den jeweiligen Amtsstunden in einem der rund 2000 Eintragungslokale abzustimmen. In jeder Gemeinde gibt es mindestens eines.