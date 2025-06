Rennfahrer-Sohn gibt bei der Formel 1 als DJ Gas

Wenn man in Österreich den Nachnamen Wurz trägt, wird einem der Hang zum Motorsport in die Wiege gelegt. Nicht immer muss der Weg in die Formel 1 dann über die Rennstrecke führen. Für Alex Wurz‘ ältesten Sohn Felix erfolgt das F1-Debüt an diesem Wochenende in Spielberg über das DJ-Pult!