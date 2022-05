Wichtige Woche im Kampf der Korruption angelaufen

Prominentes Duo beim U-Ausschuss

Am heutigen Dienstag findet auch der ÖVP-U-Ausschuss seine Fortsetzung. Ex-Sektionschef Christian Pilnacek und Oberstaatsanwalt Johann Fuchs werden aussagen. Oppositionelle wie Kai Jan Krainer (SPÖ) sehen in dem Duo eine ÖVP-Achse in der Justiz. Und es gilt als Feindbild der WKStA. Der wiederum die ÖVP linke Tendenzen attestiert. Hitzige Debatten dürften dabei garantiert sein.