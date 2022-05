1. Tierschutztag und ein vermisster Bürgermeister

Kärntens Tierfreunde kommen am 7. Mai vor dem Klagenfurter Rathaus sicher auf ihre Kosten. Das Thema Tierschutz steht an diesem Tag im Mittelpunkt und die beiden Initiatoren, Bürgermeister Christian Scheider und Gemeinderat Michi Gussnig, wollen mit diesem Tag in Zukunft jedes Jahr jenen eine Stimme geben, die selbst keine haben.