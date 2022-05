„Nehmen von Hungernden, um Verhungernde zu retten“

Kann man Entwicklungsländer aus der Importabhängigkeit befreien?

Nicht überall und nicht sofort. Unmittelbar müssen wir Augenmerk darauf legen, dass es leistbar bleibt. Mittelfristig ist es wichtig, dass wir in vielen Ländern diese Reduktion auf drei Getreidearten, Reis, Mais und Weizen, aufbrechen. Wir hatten vor 50 Jahren ein größeres Spektrum von dem, was die Menschen gegessen haben. Wir müssen wieder viel mehr in den Ländern des globalen Südens mit dem arbeiten, was traditionell angebaut worden ist.