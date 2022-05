Eins mit dem Verkehr: Die Romantik der Straße

Klaus erzählt mir, dass er ausschließlich Tag-Schichten nach dem standardisierten Arbeitsrhythmus fährt. Sprich: wochenends hat er frei und in den Nächten setzt er sich nur im äußersten Notfall hinters Steuer. „Meistens fahre ich von 8 bis 20 Uhr, eine Zwölfstundenschicht“, fügt er erklärend hinzu, „ich bin bei den ersten zwei bis drei Fahrten etwas angespannt, aber dann geht’s schnell dahin. Irgendwann läuft alles wie auf Schiene und ich bin wie in Trance.“ Im Gegensatz zu fast allen Taxlern und Uber-Fahrern, die ich sonst so treffe, ist Klaus zudem dezidierter Fan der öffentlichen Verkehrsmittel. „Man sollte das in meiner Zunft nicht so laut sagen, aber ich fahre privat, wenn es aus Wien rausgehen muss, alles mit dem Zug. Das ist stressfreier und günstiger. Außerdem kann ich dort in Ruhe lesen. Ich selbst besitze momentan gar kein Auto.“