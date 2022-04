Noch einmal mit einem blauen Auge davongekommen

Gegen 3 Uhr morgens wird er an der Kettenbrückengasse von zwei adretten jungen Herren in feinem Zwirn herangewunken. Deren Haltung war zwar nicht mehr militärisch stramm, aber auch weit entfernt von anderen Rauschkugeln, die ihm in den letzten Stunden über die Rückbank purzelten. Die Fahrt solle nach Wiener Neustadt gehen, man habe den letzten Zug dorthin um einige Stunden übersehen. Die Wohnungsparty war zu lustig, das Bier zu schmackhaft. Kaneschka macht die beiden Mittzwanziger darauf aufmerksam, dass der Preis dorthin stattlich sei und eine Anzahlung üblich wäre. Die jungen Herren versprechen, in der Heimatstadt einen Bankomaten anzusteuern und die anfallenden Schulden in einem Zug zu begleichen. Dem Fahrer umweht ein ungutes Gefühl, aber er geht auf den Vorschlag ein.