Happy End dank großem Verhandlungsgeschick

Makahn fragt seinen Fahrgast vorsichtig, was das Problem sei und warum er in diese Sache reingezogen würde. „Es ist mir wuascht, ich drah dich glei ham“, schallt es ihm von hinten in die Ohren. Instinktiv versucht er die Situation möglichst schnell zu kalmieren und zeigt Verständnis. „Ich habe ihn gefragt, ob er mit mir reden möchte. Was ihm denn so viele Sorgen bereiten würde und weshalb er so wütend ist.“ Der Gast senkt erstmals seine Stimme und erzählt Makahn, dass er gerade von der Hochzeit seiner Ex-Frau mit seinem besten Freund kommt. Eine psychisch belastende Situation, die er anfangs im Griff zu haben glaubte, deren Fassade aber mit jedem neuen Schluck Sekt kräftig bröckelte. „Ich wollt‘ die beiden umbringen und dann mich hamdrahen“, führt er weiter aus, „aber das hab‘ net auf die Reihe kriegt. Jetzt musst du dran glauben.“