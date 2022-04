Von den Minen auf die Straße: Nie wieder Krieg

In den heimatlichen Iran kommt Javad immer wieder, um seine Familienmitglieder zu besuchen. Aufgrund der Pandemie liegt die letzte Reise schon etwas länger zurück. Der furchtbare Krieg in der Ukraine geht nicht spurlos an ihm vorbei und weckt zuweilen hässliche Erinnerungen an die eigene Vergangenheit. „Seien wir doch froh, dass Österreich neutral ist. Seien wir auch froh, dass wir ein so soziales Land sind und auf das Miteinander schauen. Alle wollen immer die Besten und Mächtigsten sein. Grauenvoll.“ Javad will nie wieder mit Krieg zu tun haben, zeigt sich aber gleichzeitig unmissverständlich. „Ich würde mich sofort für dieses Land opfern. Meine Frau ist Österreicherin und meine Kinder sind hier geboren. Ich bin so gut integriert, wie es nur geht“, lacht er, „ich würde für Österreich kämpfen.“ Hoffentlich muss er es nie tun.