Flucht vorm Militär: Lieber das Taxi als die Waffe

Wer sich hierzulande beim Dienst an der Waffe nicht wohlfühlt, der hat die Option Zivildienst zu machen. In Ägypten gibt es dahingehend keine Möglichkeit. Das regelt die dortige Verfassung unmissverständlich: Die Verteidigung des Heimatlandes und seines Territoriums ist eine heilige Pflicht. Die Wehrpflicht ist obligatorisch. „Darauf hatte ich wirklich keine Lust. Dort verlierst du viel zu viel Lebenszeit.“ Mein Fahrer Aly erzählt mir seine Geschichte, während wir an einem Dienstagnachmittag über die verkehrsberuhigte Ringstraße fahren. Aly ist Ende 40 und hat sich dem Wehrdienst in Ägypten verweigert. Nicht aber, weil er Waffen verabscheut oder Pazifist ist, sondern weil er schlichtweg keine Lust hat, eine so lange Zeit seines Lebens dafür zu opfern.