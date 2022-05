Spital steht endlich wieder rund um die Uhr offen

Aufatmen im Bezirk Waidhofen an der Thaya in Niederösterreich: Nach dem massiven Abbau der Chirurgie-Abteilung des Spitals wurden, wie berichtet, Patienten außerhalb der „Bürozeiten“ an andere Waldviertler Kliniken verwiesen. Laut Landesgesundheitsagentur (LGA) sollte ab sofort die medizinische Versorgung aber wieder abgedeckt sein.