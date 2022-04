Blutend erst nach zwei Stunden im richtigen Spital

Ohne Behandlung nach Horn weitergeschickt

Unbehandelt wurde der Mann in die Klinik nach Horn geschickt. Das ist nun neuer Standard der Landesgesundheitsagentur (LGA): Die Chirurgie ist in Waidhofen wochentags nach 19 Uhr und am Wochenende gar nicht mehr besetzt, was derzeit für große Aufregung in der Region sorgt, die „Krone“ berichtete. Notfälle, also plötzlich eingetretene Ereignisse, die Lebensgefahr bedeuten, werden dort zwar versorgt. Nicht aber Knochenbrüche - oder eben die blutende Wunde des Mannes.