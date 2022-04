Krankenhaus in NÖ schickt Verletzte einfach weiter

Nahezu alle Notfälle werden bisher schon in andere Spitäler gebracht. Jetzt werden aber auch Patienten mit kleineren Blessuren in Waidhofen an der Thaya abends und an Wochenenden in über 30 Kilometer entfernte Kliniken geschickt. „Von Grundversorgung kann da keine Rede mehr sein“, sind Betroffene aufgebracht.