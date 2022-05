Der Triglav - Kein Berg, ein Königreich

Marko Prezelj und Hanspeter Eisendle, zwei der herausragendsten Alpinisten der Gegenwart, machen sich auf um die legendäre „Sphinx“ in der Route ihrer Erstbesteiger zu erklimmen. Was Eisendle an dieser Route besonders reizt, ist dass es die erste Route war, welche in der steilen Wand erschlossen wurde: „Die Erstbesteiger haben die leichteste Route gesucht und gefunden. Uns so paradox das klingen mag, aber die leichteste Route zu finden ist immer das Schwierigste“, erklärt er.