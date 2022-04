Kampf gegen Gewalt: Heiße Luft, die keinem hilft

Zumindest wurde kein Arbeitskreis gegründet. Was seither passiert ist, wollen Sie jetzt wissen? Gehts noch? Natürlich ist seit fast eineinhalb Jahren nichts passiert, außer dass gefühlt die Bereitschaft der Jugend zu Gewalt angestiegen ist. Was kann man daraus wieder einmal lernen? Wohl nirgendwo sonst wird so viel heiße Luft produziert wie in unseren heimischen Parlamenten.