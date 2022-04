ÖVP und Grüne stimmten für Energiepaket

Kritikpunkte der Opposition

Kritik an den beschlossenen Maßnahmen kam wie erwartet von den Oppositionsparteien. Für Hubert Fuchs (FPÖ) handelt es sich „nicht einmal um Tropfen auf dem heißen Stein“. Laut der FPÖ gäbe es Bedarf an einer sofortigen Steuersenkung auf Benzin und Diesel und an einem Wegfall der CO2-Abgabe, um einen weiteren Preisanstieg bei Treibstoffen zu verhindern. Die SPÖ warf der Regierung vor, monatelang zugesehen und zu spät Maßnahmen gesetzt zu haben. Es brauche unter anderem ein befristetes Aussetzen der Umsatzsteuer auf Lebensmittel.