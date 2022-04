Neue Haare, neue Schulpolitik: 2er von Polaschek

Note 2 für Zustand des Bildungssystems

Und was fiel sonst noch auf beim „Krone“-Interview im Ministerzimmer am Minoritenplatz? „In Österreich wird über wenig so sehr geschimpft wie über die Schule.“ Er selbst gibt die Note 2 für den Zustand des Bildungssystems. Doch es seien viele große Dinge im Laufen. Auch einen Plan für den Herbst, versichert Polaschek, habe man in bzw. für alle Varianten.