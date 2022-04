Sebastian Kurz hat ein politisches Comeback umgehend ausgeschlossen. Das tut auch eine Mehrheit in praktisch allen Umfragen. Eine Rückkehr in die Spitzenpolitik wäre vier Monate nach Antritt seines neuen Jobs in den USA auch etwas merkwürdig. Stimmt es dann wenigstens, dass Kurz in Graz eine große Rede halten wird? Jein. Wahrscheinlich wird’s wohl ein großer, inhaltlich aber eher unspektakulärer Auftritt werden. So nach dem Motto: Vielen Dank, glaubt an euch und alles Gute! Ein Gerücht, zerplatzt wie eine Seifenblase.