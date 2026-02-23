Vorteilswelt
Hat familiäre Gründe

Nach sensationeller WM-Quali! Trainer tritt zurück

Fußball International
23.02.2026 12:58
Dick Advocaat ist als Teamchef von Fußball-WM-Starter Curacao zurückgetreten.
Dick Advocaat ist als Teamchef von Fußball-WM-Starter Curacao zurückgetreten.(Bild: AFP/APA/KARIM JAAFAR)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Dick Advocaat ist als Teamchef von Fußball-WM-Starter Curacao zurückgetreten. Laut niederländischen Medienberichten vom Montag entschied sich der Niederländer wegen einer Erkrankung seiner Tochter zu diesem Schritt.

0 Kommentare

Advocaat hatte den 150.000-Einwohner-Staat sensationell zur erstmaligen WM-Teilnahme geführt. Der 78-Jährige wäre beim Turnier in Nordamerika, wo es in der Gruppenphase unter anderem gegen Deutschland geht, zum ältesten Nationalcoach der WM-Geschichte avanciert.

Curacao hat sensationell die Qualifikation zur Fußball-WM 2026 geschafft!
Curacao hat sensationell die Qualifikation zur Fußball-WM 2026 geschafft!(Bild: AFP/RICARDO MAKYN)

„Ich habe immer gesagt, dass die Familie über dem Fußball steht“, erklärte Advocaat. „Aber das ändert nichts daran, dass ich Curacao, die Menschen dort und alle meine Kollegen vermissen werde.“ Advocaats Nachfolge tritt sein Landsmann Fred Rutten an.

Fußball International
23.02.2026 12:58
