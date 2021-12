Wann gehen Sie zum Friseur, Herr Polaschek?

Was vermissen Sie am meisten aus Ihrer Uni-Zeit?

Wie viel Zeit haben wir noch? (lacht) Ich mache es kurz: Das direkte Gestalten, die Verantwortung für einen sehr überschaubaren Bereich hat, die rasche und direkte Umsetzung von Projekten. Also dieses Unmittelbare, das wird in der Politik nicht mehr so leicht sein. Die Atmosphäre, die jungen Menschen, die werde ich als Minister auch genießen können. Ich habe vor, viel in die Regionen hinauszugehen, ich möchte mich mit allen Bildungslandesrätinnen und Bildungslandesräten in allen Bildungsdirektionen, mit den Menschen vor Ort austauschen, ich möchte auch mit Lehrerinnen und Lehrern, mit Kindern und Eltern sprechen, um mir selber ein Bild von der Lage vor Ort zu machen.