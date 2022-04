Pilot verursachte mit Zigarette im Cockpit Absturz

Schon in der Vergangenheit deuteten die Ermittlungen ein Feuer in der Nähe des Cockpits als Unglücksursache an. Systeme hatten Rauch in den Toiletten sowie im nahe gelegenen Avionikbereich registriert. Auf Tonaufnahmen aus dem Cockpit kurz vor dem Absturz ist zu hören, dass die Piloten einen Brand erwähnen. An Wrackteilen wurden zudem Rußspuren entdeckt.