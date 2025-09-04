Tennis-Legende Björn Borg (69) an Krebs erkrankt

Zahlreiche Erfolge

Borg gehörte zu den Allergrößten im Tennis-Zirkus. Im Laufe seiner relativ kurzen Karriere holte er 66 Einzeltitel, darunter 11 Grand-Slam-Titel. In den Jahren 1976 bis 1980 gewann er fünfmal in Folge in Wimbledon, zwischen 1974 und 1981 sicherte er sich sechs Titel bei den French Open.