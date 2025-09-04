Tennis-Legende Björn Borg (69) an Krebs erkrankt

Große Sorgen um Björn Borg: Die 69-jährige Tennis-Ikone aus Schweden ist an Prostatakrebs erkrankt.
Wie „Expressen“ berichtet, werden Björn Borg und seine Frau Patricia ihre Autobiografie in zwei Wochen veröffentlichen. In dieser enthüllt der einstige Tennis-Superstar, dass bei ihm Prostatakrebs diagnostiziert wurde.
Zahlreiche Erfolge
Borg gehörte zu den Allergrößten im Tennis-Zirkus. Im Laufe seiner relativ kurzen Karriere holte er 66 Einzeltitel, darunter 11 Grand-Slam-Titel. In den Jahren 1976 bis 1980 gewann er fünfmal in Folge in Wimbledon, zwischen 1974 und 1981 sicherte er sich sechs Titel bei den French Open.
Seit 23 Jahren ist Borg mit seiner Frau Patricia verheiratet. Mit ihr hat er einen gemeinsamen Sohn Leo (22), der aktuell auf Rang 482 der ATP-Weltrangliste liegt.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.