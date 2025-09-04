Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Nach Wechsel

Peinlich! Wirbel um gleiche Abschiedstexte

Fußball International
04.09.2025 15:00
Mit demselben Abschieds-Posting in den sozialen Medien ernten Dortmund-Neuzugang Fábio Silva und ...
Mit demselben Abschieds-Posting in den sozialen Medien ernten Dortmund-Neuzugang Fábio Silva und Crystal-Palace-Leihgabe Chrisantus Uche viel Spott im Netz.(Bild: Krone KREATIV/ASSOCIATED PRESS, Martin Meissner, APA/AFP/Pierre-Philippe MARCOU)

Das sorgt für Spott im Netz: Innerhalb weniger Tage haben sich gleich zwei Fußballprofis mit identischen Worten von ihren Vereinen verabschiedet. Betroffen sind Dortmund-Neuzugang Fábio Silva und Crystal-Palace-Leihgabe Chrisantus Uche.

0 Kommentare

Vor fünf Tagen postete Silva nach seinem Wechsel von Wolverhampton zu Borussia Dortmund: „Als ich zum ersten Mal zu den „Wolves“ kam, war ich voller Ehrgeiz, Träume und dem Wunsch, wirklich etwas zu bewegen. Ich weiß, dass ich die Erwartungen bei weitem nicht erfüllt habe.“

Genau denselben Text – mit „Getafe“ statt „Wolves“ – nutzte Uche in seinem Abschiedspost, nachdem sein Leihwechsel von Getafe zu Crystal Palace offiziell geworden war. Auch die weiteren Absätze sowie der abschließende Dank „von ganzem Herzen“ waren identisch.

Fans entdecken den Doppelgänger-Post
Aufmerksamen Usern fiel die auffällige Ähnlichkeit sofort auf. In den Kommentaren zu beiden Posts entwickelte sich eine hitzige Diskussion über „Copy-Paste-Abschiede“.

Silva wehrt sich
Das ging so weit, dass sich Fábio Silva in einer Instagram-Story rechtfertigte. Er veröffentlichte einen Screenshot eines Chatverlaufs mit seinem Manager, der eine erste Version seines Textes vom 22. August zeigt. Dazu schrieb er: „Ich brauche mich nicht weiter zu erklären. Ich habe das alleine gemacht und den Wolves so meine Dankbarkeit gezeigt.“

Uche selbst hat sich zu der peinlichen Textdopplung bislang nicht geäußert.

In seiner Instagram-Story zeigt Fábio Silva seinen Fans, dass er den Abschiedstext bereits vor ...
In seiner Instagram-Story zeigt Fábio Silva seinen Fans, dass er den Abschiedstext bereits vor mehreren Wochen verfasst hat.(Bild: instagram.com/fabio.silva)

Die Deals im Überblick
Silva unterschrieb in Dortmund bis 2030, der BVB zahlte für den Portugiesen etwas mehr als 22 Millionen Euro. Stürmer Uche wechselte auf Leihbasis zu Crystal Palace, die Kaufpflicht liegt bei rund 18 Millionen Euro.

Ob Zufall oder schlicht „Copy-and-paste“ – für Spott in den sozialen Medien haben die fast identischen Posts auf jeden Fall gesorgt.

Porträt von krone Sport
krone Sport
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Adabei Österreich
Alles aus! Naschenweng und Gabalier sind getrennt
171.619 mal gelesen
In Mörbisch traten Toni Gabalier und Melissa Naschenweng 2023 zum ersten Mal öffentlich ...
Gericht
Dramatische Notoperation bei Karl-Heinz Grasser
156.113 mal gelesen
Karl-Heinz Grasser befindet sich nach einer Notoperation wieder auf dem Weg der Besserung.
Kärnten
ÖVP-Urgestein nach Unfall in Kärnten verstorben
152.132 mal gelesen
ÖVP-Urgestein Heinrich Neisser wurde im Wrack eingeklemmt.
Kolumnen
Regierung ohne Plan: Dann gute Nacht, Österreich!
1739 mal kommentiert
Kanzler Stocker und seine Koalitionspartner haben einen Festschmaus für Kickl aufbereitet ...
Innenpolitik
Kopftuch-Verbot mit Strafen über 1000 Euro geplant
1305 mal kommentiert
Das Kopftuch-Verbot für Mädchen unter 14 soll nun endlich umgesetzt werden. 
Außenpolitik
Macron: Sicherheitsgarantien für die Ukraine fix
1108 mal kommentiert
Herzlich empfing Frankreichs Präsident Macron seinen ukrainischen Amtskollegen Selenskyj in ...
Mehr Fußball International
Nach Wechsel
Peinlich! Wirbel um gleiche Abschiedstexte
Lange Zwangspause?
Operation! ÖFB-Legionär fehlt auf unbestimmte Zeit
2026 und 2028
ServusTV und ORF: So teilen sie sich WM und EM
„Was zur Hölle ...?
Chaos bei Heimatklub: Haaland platzt der Kragen
Bristol-„Co“ Eibler
„Dann kann es hier schon richtig laut werden“
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake

Vorteilswelt

Alle Anzeigen

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf