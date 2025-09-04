Peinlich! Wirbel um gleiche Abschiedstexte

Silva wehrt sich

Das ging so weit, dass sich Fábio Silva in einer Instagram-Story rechtfertigte. Er veröffentlichte einen Screenshot eines Chatverlaufs mit seinem Manager, der eine erste Version seines Textes vom 22. August zeigt. Dazu schrieb er: „Ich brauche mich nicht weiter zu erklären. Ich habe das alleine gemacht und den Wolves so meine Dankbarkeit gezeigt.“