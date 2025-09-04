Vorteilswelt
Mehrere Verletzte

Doppeldeckerbus in London fuhr auf Gehsteig

Ausland
04.09.2025 14:34
Bei einem Unfall mit einem Doppeldeckerbus in London sind mehrere Menschen verletzt worden.
Bei einem Unfall mit einem Doppeldeckerbus in London sind mehrere Menschen verletzt worden.(Bild: AP/James Manning)

In London ist ein Doppeldeckerbus mit hoher Geschwindigkeit auf den Gehsteig gefahren. Dabei wurden mehrere Menschen verletzt, darunter der Busfahrer und Fußgängerinnen sowie Fußgänger. Sie wurden in ein Krankenhaus gebracht.

Der schwere Unfall ereignete sich in der Nähe des Bahnhofs Victoria Station, der zu den frequentiertesten Bahnhöfen in der Großstadt gehört. Scotland Yard bestätigte, dass es keine Todesfälle gebe.

Bei dem Unfall wurden mehrere Menschen verletzt.
Bei dem Unfall wurden mehrere Menschen verletzt.(Bild: AP/James Manning)
Augenzeuginnen und Augenzeugen berichteten von hoher Geschwindigkeit.
Augenzeuginnen und Augenzeugen berichteten von hoher Geschwindigkeit.(Bild: AP/James Manning)

Laut Augenzeuginnen und Augenzeugen fuhr der Bus mit hoher Geschwindigkeit, bevor er auf den Gehsteig geriet.

Die britische Nachrichtenagentur PA berichte, dass es sich um einen Bus der Linie 24 handle. Auf Bildern vom Unfallort ist ein roter Doppeldeckerbus mit zerstörter Fensterscheibe zu sehen. 

