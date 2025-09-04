Soko Donau in Graz: „Geilste Location überhaupt“

Ein frisch verheirateter Wiener sollte eigentlich seine Flitterwochen in Graz verbringen, doch er wird tot in seiner Wohnung entdeckt. Unfall oder Mord? Darum geht es in der Folge der bereits 21. Staffel von Soko Donau mit dem Arbeitstitel „Verliebt, Verlobt, Verwitwet“. Die Dreharbeiten dazu sind im vollen Gange: Am Mittwoch wurde die Frau des Toten im Grazer Hotel „Aiola Living“ befragt, am Donnerstag wird in der Bar „Katze Katze“ und bei einem Juwelier in der Mariahilferstraße gefilmt, bevor am Freitag ein Spielplatz im Augarten zum Drehort wird.