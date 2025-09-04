Vorteilswelt
Sebergs Heimatstadt

Soko Donau in Graz: „Geilste Location überhaupt“

Steiermark
04.09.2025 16:00
Gregor Seberg auf Setbesuch in Graz
Gregor Seberg auf Setbesuch in Graz(Bild: Jauschowetz Christian)

Die Dreharbeiten für die 21. Staffel von Soko Donau führen Gregor Seberg, Maria Happel und Co. nach Graz und ins obersteirische Mautern. Bei einem Setbesuch verraten sie, was den Drehort Steiermark so besonders macht.

Ein frisch verheirateter Wiener sollte eigentlich seine Flitterwochen in Graz verbringen, doch er wird tot in seiner Wohnung entdeckt. Unfall oder Mord? Darum geht es in der Folge der bereits 21. Staffel von Soko Donau mit dem Arbeitstitel „Verliebt, Verlobt, Verwitwet“. Die Dreharbeiten dazu sind im vollen Gange: Am Mittwoch wurde die Frau des Toten im Grazer Hotel „Aiola Living“ befragt, am Donnerstag wird in der Bar „Katze Katze“ und bei einem Juwelier in der Mariahilferstraße gefilmt, bevor am Freitag ein Spielplatz im Augarten zum Drehort wird.

Auch Gregor Seberg, der Shootingstar der Kultserie, stattet der steirischen Landeshauptstadt einen Besuch ab. Aufgewachsen in der Triestersiedlung, spielte er von 2006 bis 2017 den Oberstleutnant Helmuth Nowak. Nach einer mehrjährigen Pause kehrte er nun als Oberst der Sonderkommission zurück.  „Ich bin immer interessiert an neuen Aufgaben“, sagt Seberg in Graz.

Klaus Achter, Holger Barthel, Gregor Seberg, Heinrich Ambrosch, Sabine Weber, Max Fischnaller, ...
Klaus Achter, Holger Barthel, Gregor Seberg, Heinrich Ambrosch, Sabine Weber, Max Fischnaller, Martin Gruber, Maria Happel, Günter Riegler und Sahar Mohsenzada (v. l.)(Bild: Jauschowetz Christian)

Über Graz spricht er in höchsten Tönen, auch wenn er selbst hauptsächlich auf der Wiener Polizeistation oder im Opel Commodore gefilmt wird. „Das ist die geilste Location überhaupt“, ist der Schauspieler überzeugt. Sogar das Steiermark-Herz lässt er beim Pressetermin mitgehen: „Das wird zu Hause aufgehängt.“ Sein grünes Herz schlägt außerdem für den GAK: „Ich würde sofort zu einem Stammtisch gehen, wenn ich eingeladen werde.“

Zum gemeinsamen Treffen kamen auch die Hauptdarsteller Martin Gruber, Max Fischnaller und Maria Happel. Letztere sagt: „Auch wenn es in unseren Fällen meist um Tote geht, ist das Lebensgefühl hier einfach herrlich! Es riecht einfach schon nach Süden.“ Neben Graz wird ab dem 8. September „Der Wilde Berg“ in Mautern zum Arbeitsplatz der TV-Ermittler – im Wildpark wird eine weibliche Leiche gefunden. Die neuen Folgen werden voraussichtlich 2027 in ORF 1 zu sehen sein.

Porträt von Fanny Gasser
Fanny Gasser
