Gestohlenes Gemälde in Immoanzeige aufgetaucht

Paar unter Hausarrest

Obwohl das Bild nun den Behörden übergeben wurde, stehen die Tochter von Friedrich Kadgien und ihr Ehemann vorerst unter Hausarrest. Laut einem Kunstexperten ist das Werk in einem guten Zustand und umgerechnet rund 43.000 Euro wert. Das Gemälde gehört zu mehr als 1000 Kunstwerken, die dem Amsterdamer Kunsthändler Jacques Goudstikker von den Nazis geraubt wurden. Friedrich Kadgien wird vorgeworfen, Millionen von Nazi-Vermögen über die Schweiz nach Südamerika gebracht zu haben. Er fädelte dort auch lukrative Geschäfte deutscher Firmen mit der argentinischen Regierung ein.