Auch Kinder betroffen
Verletzte in Berlin: Auto fährt in Menschenmenge
Wie die „Bild“-Zeitung berichtet, ist Donnerstagmittag in Berlin ein Auto in eine Menschengruppe gefahren. Mehrere Personen, darunter sieben- und achtjährige Kinder, wurden verletzt.
Drei Kinder der 15-köpfigen Gruppe wurden demnach leicht verletzt, eine Betreuerin soll ernsthaftere Blessuren davongetragen haben. Sie wurde in ein Spital gebracht.
Der Crash ereignete sich gegen 13.10 Uhr in der Seestraße an der Ecke Dohnagestell im Stadtteil Wedding, als der Fahrer mit seinem BMW abbiegen wollte.
Der Fahrzeuglenker, ein junger Mann, blieb unverletzt. Am Auto wurde ein Scheinwerfer beschädigt.
Die deutschen Einsatzkräfte teilten mit, dass es sich um einen Unfall gehandelt habe.
