Grand Prix Vorarlberg steigt am 1. Mai in Nenzing

Tiefstapeln überflüssig

Zu groß die Liste der Fahrer, welche angeschlagen sind. Team-Kapitän Roland Thalmann fällt verletzt (Oberarmbruch) aus. Mit wie vielen Fahrern die Vorarlberger Equipe an den Start gehen kann, wird erst am 28. April entschieden. Sicher ist jedoch bereits, dass der Schweizer Lukas Rüegg - nach seinem Eingriff am Knie - beim GP Vorarlberg sein Comeback feiern wird.