Was taugt der Skoda Citigo als Gebrauchtwagen?

Das Platzangebot geht für einen Winzling in Ordnung, wer öfter bis zu 2 Passagiere auf der Rückbank transportieren möchte, wählt für einen leichteren Einstieg in den Fond besser die fünftürige Fahrzeugvariante. In der Grundstellung fasst das Gepäckteil 251 Liter, klappt man die Rücksitzlehne um, sind es bis zu 951 Liter.