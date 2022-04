„Ander“, „Oskar“ & Co. wieder im Schnee-Einsatz

Die blauen Kult-Rotationspflüge „Ander“ (Baujahr 1954), „Oskar“ (Baujahr 1960) & Co. sind seit Tagen im Einsatz, um die beliebte Großglockner Hochalpenstraße nach dem Winter wieder befahrbar zu machen. Unvorstellbar viel Schnee steckt in den mehrere Meter hohen Schneewänden neben der Panoramastraße, die bis in 2504 Metern Höhe hinauf zum Hochtor führt, dem höchsten Tunnel Österreichs, der zeitgleich die Landesgrenze zwischen Kärnten und Salzburg bildet.