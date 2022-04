Erneut gewählter Chef der Grünen OÖ macht Druck

139 Stimmen wurden abgegeben, 124 davon entfielen auf den einzigen Kandidaten, der sich der Wahl gestellt hatte: Bei der Landesversammlung in Vorchdorf bestätigten die Grünen OÖ am Samstag Stefan Kaineder als Parteichef. In seiner Rede nützte er Ukraine-Krise und Teuerung zu einer Abrechnung mit der Landeskoalition.