Kaineder als Grüner-Landessprecher wiedergewählt

Stefan Kaineder ist bei der Landesversammlung am Samstag in Vorchdorf mit 91,18 Prozent als Grüner Landessprecher in Oberösterreich wiedergewählt worden. 2019 hatte er 92,54 Prozent erhalten. Bundessprecher und Vizekanzler Werner Kogler nahm in seiner Rede all jene in die Pflicht, bei denen in den vergangenen Jahren Lobbying der Ölbranche auf fruchtbaren Boden gefallen ist, und verlangte „Beichte, Buße, Besserung“.