Polizei zog betrunkenen Lkw-Fahrer aus Verkehr

Gegen 17.30 Uhr wurden die Polizei am Freitag von einem Autofahrer verständigt. Ein Lkw sei auf der B 96 in Richtung Scheifling in äußerst unsicherer Fahrweise unterwegs. Zwei Streifen konnten das Fahrzeug schließlich in Scheifling vor einem Geschäft ausfindig machen, der Fahrer war gerade mit Ladetätigkeiten beschäftigt.