Eindeutig klagbar: Wie reagieren die Politiker?

„Lassen uns sicher nicht auseinander dividieren“

Johanna Mikl-Leitner: „Mit Anzeigen mögen andere Politik machen.“ Sie könne über den Tweet nur den Kopf schütteln. „Viele Niederösterreicherinnen und Niederösterreich tragen gerne Tracht - in der Stadt oder am Land, egal was sie wählen - einfach weil es gefällt und fesch ist. Da lassen wir uns sicher von niemandem auseinander dividieren.“ Aus dem Büro von Klaudia Tanner heißt es knapp, eine Klage sei nicht geplant. Und der Bundeskanzler?