„Nazi-Code“: Wirbel auf Twitter um Kanzler-Foto

Die Diskussion ins Rollen gebracht hatte der Wiener Physiker Georg Hanisch mit einem an sich ganz unverfänglichen Tweet, der die finnische Ministerpräsidentin Sanna Marin, gekleidet in schwarzen Jeans und ebensolcher Lederjacke, mit einem am Bauernbundball 2020 aufgenommenen Foto von Kanzler Karl Nehammer, Niederösterreichs Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner und Verteidigungsministerin Klaudia Tanner gegenüberstellte - alle drei konservativ in Trachtenjanker bzw. Dirndl gekleidet. „Finland vs. Austria“, schrieb Hanisch dazu.