Tag der Erde: Google zeigt Folgen des Klimawandels

Google präsentiert am Tag der Erde seit Jahren animierte Logos, die auf die globale Erwärmung und ihre Folgen hinweisen sollen. Heuer zeigt die Suchmaschine am Beispiel von Satellitenaufnahmen, wie sich unsere Welt in den letzten Jahrzehnten verändert hat - etwa in Grönland, wo gigantische Eismassen abgeschmolzen sind.