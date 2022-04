Ukraine-Flüchtlinge: Papst lobt Orban für Hilfe

Treffen mit Salvini ebenfalls geplant

Geplant war nach dem Besuch beim Papst auch ein Treffen mit dem Chef der in Rom mitregierenden Rechtspartei Lega, Matteo Salvini. Orban und der Ex-Innenminister werden die internationale Lage und die Beziehungen zwischen Italien und Ungarn, insbesondere in Bezug auf Wirtschaft und Investitionen, besprechen, kündigte das Büro des Lega-Chefs am Donnerstag an. Salvini werde Orban persönlich zu seinem jüngsten Wahlsieg gratulieren und die Freundschaft und Zusammenarbeit zwischen Rom und Budapest bekräftigen, hieß es.