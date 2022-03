Orban kontert „Schauspieler“ Selenskyj - Eigentor?

Selenskyj: Orban muss sich entscheiden, auf welcher Seite er steht

Selenskyj hatte Orban in seiner Brüssel-Rede gesondert angesprochen. Dieser müsse sich im Zusammenhang mit Russland entscheiden, auf welcher Seite er stehe, forderte Selenskyj, der an einen früheren Besuch in Budapest erinnerte. Er habe das Denkmal „Schuhe am Donau-Ufer“ besucht, das an die Ermordung von Juden in der Nazi-Zeit erinnert.