Kritik an „russlandfreundlicher“ Regierung Ungarns

Ungarische Botschaft weist alle Vorwürfe zurück

Die ungarische Botschaft in Kiew wies die Anschuldigungen entschieden zurück. Es gebe Verständnis dafür, dass in einer solchen tragischen Lage, in der die Ukrainer heldenhaft gegen die Aggression kämpften, eine „gesteigerte emotionale Stimmung“ vorherrsche. Dies könne jedoch keine Basis für „sinnlose Vorwürfe“ und „unbegründete Anschuldigungen“ sein, hieß es am Donnerstag.