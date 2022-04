März-Nächtigungen in Wien bei rund 55% von 2019

Aus Österreich wurden 174.000 Nächtigungen (plus 250 Prozent zum März des Vorjahres) gezählt, es folgen Deutschland (136.000, plus 1052 Prozent), Ukraine (54.000, plus 5538 Prozent), Italien (28.000, plus 2271 Prozent), USA (26.000, plus 2481 Prozent), Spanien (24.000, plus 4213 Prozent), Frankreich (19.000, plus 1882 Prozent), Großbritannien (24.000, plus 2552 Prozent), Rumänien (15.000, plus 699 Prozent) sowie Israel (19.000, plus 7423 Prozent) in den Top-10 des bisherigen Jahres. Die Nächtigungen aus dem März 2022 entsprechen rund 55 Prozent der Nächtigungen aus dem März 2019.