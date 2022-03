Österreichs Tourismus verharrt im Krisentief

„Für März sehen die Buchungen gut aus“

Vor allem in der Stadthotellerie sei man von Vor-Corona-Werten weit entfernt. Insgesamt gäben die Februar-Zahlen aber durchaus Hoffnung. „Auch für den März sehen die Buchungen gut aus - sinken die Infektionszahlen rechtzeitig vor Ostern, wird noch einiges dazukommen und wir machen einiges an Boden wett“, so der Generalsekretär der Österreichischen Hoteliervereinigung (ÖHV), Markus Gratzer. „Wichtig wäre eine rasche Rückkehr zur Normalität.“