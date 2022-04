Sechsfachjackpot im Lotto zu knacken

Das berichten die Österreichischen Lotterien am Donnerstag. Annahmeschluss ist am Sonntag, 24. April, um 18 Uhr. In der Geschichte von Lotto handelt es sich um den erst achten Sechsfachjackpot. Die vorherigen endeten entweder mit einem, zwei oder drei Sechsern. Im November 2018 gab es einen Siebenfachjackpot.