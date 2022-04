Pilotenfehler führte zum Flugzeugabsturz in Bruck

„Orientierungsverlust, Druck“

Fehleinschätzungen des Piloten hatten dazu geführt: Der Bericht nennt „Einflug oder Fortsetzung des Fluges nach dem Fehlanflugpunkt in Instrumentenflug“, „Orientierungsverlust“ und einen „subjektiv auferlegten, psychologischen Druck, das Ziel ohne Verzögerung zu erreichen“ als wahrscheinliche Faktoren. Der Pilot, ein Kölner, galt als „sehr gewissenhaft“ und erfahren. Den Flugplatz Zell am See hatte er schon zehnmal angeflogen.