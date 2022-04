Inselstaat setzt 325 Mio. € teure Superjacht fest

Den russischen Oligarchen, die in Besitz einer Jacht stehen, geht es weiter an den Kragen. Am Mittwoch untersagte ein Gericht des Inselstaats Fidschi im Südpazifik das Auslaufen der Amadea. Die Luxusjacht wurde mit dem Oligarchen Suleiman Kerimow in Verbindung gebracht, der wegen der russischen Invasion in der Ukraine mit Sanktionen der Europäischen Union und der USA belegt ist.