600 Mio. Euro teure Jacht in Hamburg beschlagnahmt

Sechstreichster Russe

Superjachten und andere Zeichen des Reichtums der russischen Elite werden seit dem Einmarsch des Landes in die Ukraine besonders genau unter die Lupe genommen. Usmanov besitzt einen großen Anteil an USM, einer russischen Investmentgruppe mit Beteiligungen an Metalloinvest, einem der größten Eisenerzproduzenten der Welt, und dem Telekommunikationsunternehmen MegaFon. Mit einem Vermögen von 19 Milliarden Dollar soll er der sechstreichste Russe sein. Die Jacht ist nach seiner Mutter benannt.