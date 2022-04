Mega-Jacht von Abramowitsch wieder auf der Flucht

Jacht stand in Hafen von britischem Betreiber

Vor der russischen Invasion der Ukraine hatte die „Solaris“ im Hafen von Barcelona gelegen. Nach einem Zwischenstopp in Montenegro legte es in der Türkei an - das Land hat keine Sanktionen gegen Russland oder seine reichen Bürger verhängt. Doch auch der Liegeplatz in Bodrum dürfte kein sicherer Hafen für den Milliardär gewesen sein, die Jacht wurde erneut verlegt.