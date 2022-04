Wie Sie durch mehr Bewegung Ihr Herz schützen

Ausdauer- und Krafttraining kombinieren

Besonders geeignet sind Ausdauersportarten, wie Laufen, Radfahren, Nordic Walking. Auch Krafttraining sollte man - vor allem ältere Menschen - nicht vernachlässigen. Das wirkt altersbedingten Muskelabbau und Knochenschwund (Osteoporose) entgegen. Der Experte empfiehlt eine Kombination von 3-mal Ausdauer- und 2-mal Kraftsport pro Woche. „Dabei reicht moderates Training aus, bei 60-70% der maximalen Herzfrequenz. Es genügt auch schon Gehen in einem flotteren Tempo. Dies kurbelt gleichzeitig die Fettverbrennung an und reduziert dadurch schädliches Übergewicht“, so Dr. Wolf. Für Sporteinsteiger hat der Experte folgende Tipps: „Mit kurzen, max. 10-minütigen Einheiten, etwa 3-mal pro Woche starten. Suchen Sie sich Bewegungsformen, die Spaß machen. Es hilft auch, Aktivität in den Alltag einzubauen oder sich beim Fernsehen auf das Heimfahrrad statt auf die Couch zu setzen.“