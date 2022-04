Pentagon: „Angriffe in Ostukraine nur Vorspiel“

Dutzende Luftangriffe

In der Nacht auf Dienstag flog die russische Armee im Osten des Nachbarlandes Dutzende Luftangriffe. „Hochpräzise luftgestützte Raketen“ hätten 13 ukrainische Stellungen in Teilen des Donbass getroffen, teilte das russische Verteidigungsministerium mit. Bei weiteren Luftangriffen seien „60 militärische Einrichtungen“ getroffen worden, darunter auch welche in Städten nahe der östlichen Frontlinie. Insgesamt seien in der Nacht 1.260 militärische Ziele durch Raketen und Artillerie getroffen worden.