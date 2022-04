Ist Putin ein Kriegsverbrecher?

Putin in Haft? Unwahrscheinlich.

Experten zweifeln daran, dass der russische Präsident jemals eine Gefängniszelle von innen sehen wird. Russland hat den internationalen Strafgerichtshof nicht anerkannt. Eine Auslieferung ist also selbst bei einer Verurteilung nicht realistisch. Er müsste also bei einem Haftbefehl ins Ausland reisen - was dieser wohl tunlichst vermeiden würde…